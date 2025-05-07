Более 1500 жителей Подмосковья пучаствовали в экологических играх «Уберу»

В Московской области успешно завершился начальный этап экологических игр, организованных на платформе сервиса «Уберу» . В соревнованиях приняли участие свыше 1500 человек. Проект реализуется при поддержке ППК «Российский экологический оператор» и министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, сообщила пресс-служба РЭО.

«Завершился первый этап экоигр, которые популяризируют экологический образ жизни среди жителей Московской области. Конкурс проходит на базе сервиса „Уберу“. Состязания — увлекательные и максимально наглядные. Как итог — в создание экономики замкнутого цикла вовлекаются не только взрослые, но и дети», — отметила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Участникам первого этапа предстояло выполнить несколько заданий: вовлечь друзей в проект, организовать домашнюю сортировку отходов, находить пункты приема вторсырья с помощью карты в приложении «Уберу», присоединиться к субботнику и сдать вторсырье в одном из приемных пунктов.

Экоигры продлятся до 21 сентября 2025 года и включают пять этапов. Для участия необходимо установить приложение «Уберу» (доступно в App Store, Google Play, Rustore, AppGallery ), зарегистрироваться, а затем еженедельно выполнять задания и прикреплять подтверждающие отчеты.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена указом президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — создание в России единой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовала новая федеральная программа «Экологическое благополучие». Одно из ее направлений посвящено развитию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.