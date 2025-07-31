Более 1500 жителей Ленинского округа получили путевки в санаторий за полтора года

С начала 2024 года 1532 жителя Ленинского городского округа получили бесплатные путевки в российские санатории. Из них 450 человек поправили свое здоровье в 2025 году, 1082 человека побывали в санаториях за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Жители Московской области, имеющие право на получение бесплатной путевки от органов социальной защиты населения, делятся на две большие группы — федеральные и региональные льготники. Приобретение путевок для них идет из разных бюджетов и регулируется разными законодательными актами. Жители Ленинского округа, относящиеся к первой категории, в прошлом году получили 322 путевки, с начала 2025 года — 117. Региональных льготников, отдохнувших в санаториях, в прошлом году было порядка 500 человек, в этом году — 207. Кроме того, за полтора года мы обеспечили санаторным лечением около 400 детей с ограниченными возможностями здоровья», — приводятся в сообщении слова начальника Окружного управления социального развития № 15 министерства социального развития Московской области Андрея Микова.

Он уточнил, что сроки предоставления путевки нормативными актами не установлены: они предоставляются в порядке очереди, которая является единой по всему Подмосковью. Чтобы подать заявку на санаторное лечение, нужно оформить у врача справку формы 070/у и заполнить заявление на региональном портале госуслуг. Там же можно проверить очередность. Помощь в подаче всех запросов на сайт оказывают в МФЦ Ленинского округа.

Уточняется, что льготник не может сам выбрать желаемый санаторий. Путевки автоматически распределяются областной программой в соответствии с профилем заболевания, сезоном и климатической зоной, указанной в справке от врача. В программе участвуют только учреждения на территории Российской Федерации.