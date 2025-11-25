Более 150 звезд украсят главную новогоднюю елку Волоколамска

Волоколамск продолжает подготовку к зимнему сезону и новогодним праздникам. Прямо сейчас на городской площади идет оформление 19-метровой главной елки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году дерево украсят новыми светящимися золотыми звездами, среди которых 92 малых и 54 больших. На макушке уже разместили главную звезду диаметром около метра. Дополнительную подсветку обеспечат почти 500 метров светящихся гирлянд.

На городской площади уже установлены светящийся снеговик и фотозона с каретой, по периметру размещены сотни метров гирлянд. В ближайшее время здесь появятся полутораметровые сверкающие шары.

В оформлении города также будут использованы элементы губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», который формирует единый стиль во всем регионе. Завершить украшение округа планируют к концу недели.

Торжественное открытие зимнего сезона пройдет 1 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.