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Более 150 продовольственных магазинов открылись в Подмосковье за полгода

В первом полугодии в Московской области площадь продовольственных магазинов увеличилась на 61 700 кв. метров. Новые торговые залы просторны и просты в навигации, на полках представлены как товары первой необходимости, так и широкий выбор продуктов, выпечка, фрукты и овощи, готовые блюда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

За полгода в регионе открылись 157 продуктовых магазинов, что позволило создать около 1 150 дополнительных рабочих мест.

Торговая сеть «Пятерочка» ввела в эксплуатацию 39 новых объектов, «В1-Первый выбор» и «Чижик» открыли 21 магазин, «ВкусВилл» — 17 локаций, также появились 16 новых магазинов сети «Магнит».

К примеру, в Наро-Фоминском округе за продуктами можно отправиться в «Пятерочку» в Апрелевке на улице Первомайская, дом № 3 и на улице Солнечная, дом № 2А. Недавно открылись магазины «В1 — Первый выбор» в Наро-Фоминске на Кубинском шоссе и на улице Ленина, «ВкусВилл» — в поселке Селятино на улице Верхняя Полевая.

Сеть супермаркетов «Чижик» с товарами по демократичным ценам распахнула двери в Подольске на улице Ак. Доллежаля, дом № 3, в Богородском округе — в поселке Обухово на улице Карьер, в Ивантеевке — на Советском проспекте.

Магазины сети «Магнит» открылись по 16 адресам, включая Мытищи на проспекте Астрахова, Котельники — на улице Сосновая, Каширу — на улице Садовая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.