Более 150 миллионов рублей выделили РСХБ на сезонные работы в Подмосковье

В течение 2025 года малые фермерские хозяйства и предприниматели Московской области получили более 150 млн рублей от Россельхозбанка на проведение сезонно-полевых работ. Средства предоставлены полностью на льготных условиях, что позволяет значительно снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Льготное финансирование — важный инструмент развития аграрного сектора. Благодаря этому механизму подмосковные фермеры получают доступ к ресурсам, необходимым для подготовки к посевной и уборочной кампании, приобретения сельхозтехники, обновления инфраструктуры и роста производства. Среди хозяйств, получивших поддержку, — производители зерновых и зернобобовых культур, овощей и картофеля, а также фермеры, занимающиеся разведением крупного и мелкого рогатого скота и свиноводством», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что за 11 месяцев с начала года за финансированием в банк обратились более 14 региональных фермеров, работающих в сфере растениеводства и животноводства. Льготные кредиты позволили хозяйствам своевременно готовиться к старту полевых работ и повышать эффективность.

«Наша основная задача в Россельхозбанке делать так, чтобы фермеры имели все необходимые ресурсы для развития своих хозяйств. Одним из таких и является кредит на проведение сезонно-полевых работ. С каждым годом мы увеличиваем финансирование малых форм хозяйствования — так, в 2025 году этот рост составил 20%», — отметил директор центра розничного и малого бизнеса АО «Россельхозбанк» Владимир Капранов.

Для аграриев Россельхозбанк предлагает 5 специализированных программ, ориентированных на разные направления сельхозпроизводства: «Сезонный Стандарт. Растениеводство», «Сезонный Стандарт. Животноводство», «Под залог будущего урожая», «Сезонный. Переработка» и «Кредит на приобретение зерна под залог».

В ведомстве также дополнили, что в этом году в рамках господдержки аграрного сектора в Подмосковье предусмотрено более 30 видов субсидий. Информация о требованиях к получателям, перечне необходимых документов и другие подробности собраны на интерактивном портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.