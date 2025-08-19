Более 150 кг гуманитарной помощи собрали для участников СВО волонтеры Королева

19 августа в рамках Всемирного дня гуманитарной помощи, волонтеры из движения «Волонтеры Подмосковья» в Королеве организовали сбор предметов первой необходимости для бойцов специальной военной операции и школьных принадлежностей для детей Донбасса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сбор гуманитарной помощи начался 4 августа и продолжался до 17 августа.

В Королеве помощь принимали в пяти пунктах. Неравнодушные жители и предприниматели передали бойцам средства личной гигиены, теплые вещи, продукты питания, инструменты и медикаменты, а для детей Донбасса — канцтовары и игрушки. В результате королевцы собрали более 150 килограммов гуманитарного груза, который был направлен в Одинцово для дальнейшей отправки в зону СВО, в том числе на передовую. Школьные принадлежности будут переданы учащимся образовательных учреждений Донбасса.

Движение «Волонтёры Подмосковья» в Королеве насчитывает более 800 участников — людей разных возрастов и профессий, объединенных желанием помогать тем, кто в этом нуждается. К акции присоединились как молодёжь, так и пожилые жители, показывая единство и поддержку важной миссии помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.