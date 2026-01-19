Более 15 тысяч жителей приняли участие в Крещенских купаниях в Одинцовском округе

В ночь с 18 на 19 января в Одинцовском округе прошли традиционные Крещенские купания, в которых приняли участие более 15 тысяч человек, происшествий не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе в ночь с 18 на 19 января состоялись традиционные Крещенские купания. Для желающих окунуться были оборудованы 12 купелей, из них 7 — на водных объектах. Всего мероприятие посетили 15 680 человек, из которых 8 445 приняли участие в купаниях.

Происшествий и чрезвычайных ситуаций во время праздника не произошло. Для обеспечения безопасности на местах дежурили сотрудники полиции, спасатели, медицинские работники и волонтеры. Всего было задействовано 180 человек и 47 единиц техники.

Рядом с купелями организовали подсветку, места для обогрева, полевые кухни, чайные точки и теплые туалетные модули. Глава округа Андрей Иванов поздравил жителей с праздником Крещения Господня и пожелал мира, здоровья и благополучия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.