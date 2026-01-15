Более 15 тысяч медиков Подмосковья подали заявки на компенсацию аренды жилья в 2025 году

В 2025 году свыше 15 тысяч медицинских работников Подмосковья обратились за выплатой на аренду жилья через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2025 году на региональном портале госуслуг Московской области зарегистрировано более 15 тысяч заявлений от медиков на получение компенсации по аренде жилья.

Услуга доступна в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Подать заявку могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, работающие в государственных медучреждениях Подмосковья на полную ставку. При этом у заявителя и членов его семьи не должно быть собственного жилья в регионе.

Для оформления выплаты необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Размер компенсации составляет от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от городского округа. Если оба супруга являются медработниками, сумма выплаты увеличивается до 30–45 тысяч рублей.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022—2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.