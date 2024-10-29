Более 15 тыс жителей Подмосковья получили консультацию соцзащиты онлайн

Консультации по вопросам оказания мер социальной поддержки, оформлению выплат, льгот и других услуг соцзащиты и опеки теперь предоставляют в МФЦ Московской области по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Пилотный проект уже охватил порядка 30 горокругов региона. Дистанционное консультирование позволит улучшить доступность услуг для пожилых людей и инвалидов, живущих в удаленных районах или имеющих проблемы с мобильностью. Онлайн консультации получили уже более 15 тыс. жителей», — рассказали в ведомстве.

Специалисты соцзащиты оказывают консультации по телефону или в режиме видеоконференции по графику работы МФЦ с 8:00 до 20:00.

Получить консультацию можно, позвонив по телефону горячей линии 122 добавочный 6 и попросить переключить на специалиста управления. Также в скором времени планируется запустить сервис получения консультации онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.