Более 1,5 тыс жителей Королева приняли участие в открытии зимнего сезона

В Королеве стартовал проект «Зима в Подмосковье». Масштабные мероприятия прошли на Центральной площади, в парке «Костино» и сквере у пруда микрорайона Юбилейный. Встретить зиму вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пришло более 1,5 тыс. жителей наукограда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На всех площадках состоялись интерактивные игры и викторины для детей и взрослых. Также вместе с зимним волшебником они зажгли огни на елках города и праздничную иллюминация в парках и общественных пространствах.

Изюминкой праздника стало выступление юных фигуристок — Алексы и Алисы Четверговы. Девочки занимаются в школе фигурного катания «Ласточка» под руководством тренера Кристины Шелудченко. Под дружные аплодисменты зрителей они открыли каток «КосмоЛед». После яркого выступления эстафету на льду подхватила хоккейная команда «Металлист». Они провели открытую тренировку. Завершил программу хоккейный матч среди любительских команд, посвященный Всероссийскому Дню хоккея.

Также для всех желающих у Центрального парка свои двери распахнула резиденция Деда Мороза. Для самых маленьких там прошли мастер-классы. Ребята не только смогли изготовить поделки, но и рассказать стихи и загадать желания.

Особый музыкальный колорит и атмосферу праздника на Центральной площади города создавал Королевский духовой оркестр, для жителей прозвучали известные новогодние мелодии.

Гости праздника всех возрастов с удовольствием провели время вместе и получили заряд позитивных эмоций.

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