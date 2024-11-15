Более 1,5 тыс жителей Черноголовки зарегистрировались на портале госуслуг

С начала 2024 года жители Черноголовки почти 1,7 тыс. раз обратились в МФЦ для подтверждения или восстановления доступа к учетной записи ЕСИА. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Именно имея подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, без траты времени на дорогу и очередей можно записаться на прием к врачу, оплатить штрафы ГИБДД, изменить адрес, взять выписку c пенсионного счета, решить налоговые вопросы, записать ребенка в школу или детский сад», — рассказал директор МФЦ городского округа Черноголовка Сергей Тарасов.

ЕСИА нужна для идентификации и аутентификации пользователя как на портале «Госуслуги», так и на других государственных сайтах. Подтвержденная учетная запись ЕСИА позволяет получить доступ ко всем электронным услугам и сервисам на портале. Подтвердить ее можно с 14 лет через приложение или веб-версию своего банка, а также в любом МФЦ, взяв с собой паспорт, СНИЛС и телефон — на него придет временный пароль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.