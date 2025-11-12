Более 15 тыс заявлений на приватизацию жилья подано в Подмосковье

С начала года электронной услугой «Приватизация жилых помещений» на региональном портале воспользовались более 15 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить услугу могут совершеннолетние жители региона, которые проживают в жилом помещении по договору социального найма. Чтобы подать заявление, нужно выбрать муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Если в приватизируемом помещении было зарегистрировано несколько человек, то потребуется приложить к заявке согласие всех.

Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Жилье» — «Статус с недвижимостью». Предоставляется бесплатно. Результат придет в личный кабинет заявителя в течение 30 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.