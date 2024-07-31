Более 1,5 тыс встреч по сбору наказов провела «Единая Россия» в Подмосковье

В подмосковной муниципалитетах, где этой осенью пройдут выборы в советы депутатов, «Единая Россия» провела более 1,5 тыс. встреч по сбору наказов. Об этом сообщил первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Московское областное отделение «Единой России» в июле запустило цикл встреч с жителями городских округов, которым осенью 2024 года предстоит выбрать новый состав Советов депутатов.

«Всего таких городских округов у нас 25, помимо этого еще на 3-х территориях пройдут дополнительные выборы. Цель этих мероприятий — выявить наиболее острые вопросы, требующие решения. На данный момент местными исполкомами, при участии, как действующих депутатов всех уровней, так и тех, кто выдвинул свои кандидатуры для участия в выборах, проведено 1 516 таких встреч. В них приняло участие более 20 тыс. жителей городских округов», — заявил Денис Перепелицын.

Наибольшее количество встреч прошло в Реутове, Королеве и Ленинском городских округах.

«Собранные предложения, вопросы и пожелания, будут оформлены в виде наказов и, после анализа, будут включены в Народную программу „Единой России“, — добавил Перепелицын.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.