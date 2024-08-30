Более 1,5 тыс приемных семей Подмосковья получили компенсацию за детский отдых

В Московской области большое внимание уделяется поддержке приемных семей, которые приняли на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одной из мер соцподдержки является выплата материальной помощи приемной семье на организацию отдыха детей или компенсация расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«В Подмосковье проживают свыше 3,6 тыс. приемных семей, в которых воспитываются 7 тыс. приемных детей. Из них уже свыше полутора тысяч семей воспользовались компенсацией на детский отдых. Чаще всего это — поездки всей семьей на море, санаторий или лагерь для детей. Компенсация позволяет значительно сэкономить семейный бюджет», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Размер компенсации на отдых составляет — 6 900 рублей и выплачивается всем членам приемной семьи на счет приемного родителя. Также вместо компенсации семья может оформить материальную помощь, размер которой составляет 4 600 рублей на каждого приемного ребенка.

Подать заявление на получение компенсационной выплаты необходимо в МФЦ и важно, чтобы оплата путевок была произведена со счета приемного родителя.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.