Более 1,5 тыс первоклассников Подмосковья получат рюкзаки к 1 сентября

В Московской области семьи с низкими доходами, где ребенок в этом году отправляется в первый класс, получат рюкзак к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Уже на этой неделе первоклассники начали получать свои первые рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями к школе. Подарок привозят на дом, предварительно связавшись с семьей для уточнения удобной даты и времени. Планируем к началу учебного года выдать свыше 1 500 рюкзаков», — сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В рюкзаке есть все необходимое, что может потребоваться школьнику в первом классе: тетради, пенал, канцелярия, краски, цветная бумага и картон, альбом, пластилин. Данную меру поддержки получили семьи, в которых ребенок в этом году идет в первый класс и доход которой на каждого члена семьи не превышает 18 296 рублей.

Многодетные семьи и родители детей-инвалидов с низким доходом ежегодно получают выплату на школьную форму. С начала года выплата произведена на 120 тыс. детей.

Заявление на получение рюкзака можно подать на регпортале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.