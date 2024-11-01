Более 15 тыс педагогов Подмосковья прошли аттестацию онлайн

Педагоги Подмосковья могут пройти профессиональную аттестацию онлайн на региональном портале. С начала года электронной услугой воспользовались более 15 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Услуга «Аттестация педагогических работников» доступна на регпортале в разделе «Образование» — «Квалификация специалистов». Получить аттестацию можно на следующие категории: первая, высшая, педагог-наставник и педагог-методист (для учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию).

Подать заявление могут педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальных и частных организациях, находящихся в ведении Московской области. Чтобы оформить услугу, нужно в онлайн-форме заявления заполнить сведения о работе, рассказать о достижениях в трудовой деятельности и прикрепить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.