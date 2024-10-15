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Более 1,5 тыс организаций числятся в реестре соцориентированных НКО в Подмосковье

С 11 октября вступил в силу федеральный закон, которым расширяется перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) — в их число смогут войти организации, занимающиеся благоустройством территорий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Также новый закон позволил включить в перечень социально ориентированных НКО организации, специализирующиеся на профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«О важности поддержки НКО для страны неоднократно заявлял наш президент. Их деятельность играет жизненно важную роль в решении социальных вопросов и развитии общества», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«На сегодняшний день в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций в Подмосковье числятся свыше 1,5 тыс. организаций. Важно, чтобы НКО могли фокусироваться на своих социальных проектах, расширять их и привлекать больше ресурсов и волонтеров. Поэтому для них предусмотрены меры поддержки как федерального, так и регионального уровня», — добавил Игорь Брынцалов.

Льготы для социально ориентированных НКО в Московской области

Социально ориентированные НКО освобождены от уплаты налога на имущество организаций и от транспортного налога.

Действие данные льготы распространяется на период 2023–2025 годов.

Для получения льготы предприятия должны быть включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, который ведет Минэкономразвития РФ.

Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются НКО, осуществляющие деятельность, направленную прежде всего на решение социальных вопросов, развитие гражданского общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.