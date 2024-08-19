Более 1,5 тыс дефектов устранено в Подмосковье в содержании малых архитектурных форм

Под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору специалисты коммунальных служб с начала этого года по заявкам жителей на территории Московской области были выполнены ремонтные и покрасочные работы, а также заменены поврежденные элементы скамеек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате этих мероприятий удалось устранить более 1,5 тысячи дефектов, что способствовало улучшению городской среды.

Инспекторы ведомства регулярно проверяют состояние придомовых территорий. Малые архитектурные формы, такие как скамейки — важная часть двора, а значит они должны находиться в нормативном состоянии, особенно в летний сезон, когда жители проводят свободное время на свежем воздухе.

Наибольшее количество дефектов устранено в городских округах: Одинцовский — 260; Волоколамский — 112; Дубна — 100.

Коммунальным службам настоятельно рекомендуется размещать предупреждающие объявления или использовать сигнальные ленты после проведения покраски элементов благоустройства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.