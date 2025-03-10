Более 1,5 тыс человек посетили парк Реутова в международный женский день

В Центральном парке Реутова состоялась праздничная программа, посвященная международному женскому дню. В мероприятии приняли участие около 1 500 человек. Гостей ждали творческие мастер-классы, концертные выступления и тематические активности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С утра в парке начала работу весенняя творческая мастерская «Подарки для любимых», где дети и взрослые создавали своими руками сувениры для родных. В это же время прошел мастер-класс от школы программирования «Алгоритмика» под названием «Открытка для мамы», на котором участники научились делать цифровые поздравительные открытки.

Также в парке работал арт-маркет, где все желающие могли приобрести изделия местных мастеров. В это же время была представлена выставка «Весеннее настроение», на которой гости увидели работы воспитанников художественной школы.

Одним из самых теплых моментов праздника стала акция «Вам, любимые!», организованная молодогвардейцами местного отделения. Активисты поздравили жительниц Реутова и подарили им более 200 тюльпанов и открыток. Теплые слова, забота и внимание сделали этот день еще более особенным для прекрасных горожанок.

Праздничную атмосферу поддержали ученики Музыкальной школы № 1, выступившие для посетителей парка. Любители активного отдыха могли присоединиться к зажигательной зумбе, а для желающих расслабиться и проявить творческую энергию прошла арт-терапия «Мама — энергия семьи».

Завершился праздник выступлением ансамбля «Славяночка», который подарил зрителям яркие музыкальные номера.

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