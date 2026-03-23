Более 15 тыс человек посетили бесплатные карусели в Подмосковье

Более 15 тыс человек прокатились на губернаторских каруселях проекта «Сказка» в Подмосковье за последнюю неделю. Самой посещаемой стала площадка на Житной площади в Коломне, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

За неделю аттракцион на Житной площади в Коломне посетили около 3 тыс человек. Второе место по популярности заняла карусель в Детском сквере напротив здания администрации в Домодедове — там прокатились 2,6 тыс гостей.

Третьей стала площадка в городском парке Чехова, которую выбрали более 2,1 тыс человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.