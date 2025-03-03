Более 1,5 тыс блинов раздали жителям Подольска на Масленице в «Романцево»

Русская старинная румяная да блинная Масленица встретила подольчан возле сельского дома культуры «Романцево» в Подольске с играми и забавами. В завершение программы участникам раздали 1,5 тыс. блинов и угостили горячим чаем. Кульминацией праздника стало фаер-шоу и традиционное сожжение чучела. Всего в мероприятии приняли участие порядка 500 человек, сообщает пресс-служба администрация округа.

В ходе развлекательной игровой программы русские красавицы провели масленичные игры: прыжки через канат, прыжки в мешках. Затем на сцене прошла концертная программа, в которой приняли участие детский фольклорный ансамбль «Чижики», танцевальные кружки «Шаг» и «Шаг за шагом».

Для подольчан провели состязания и конкурсы с призами. Победителям вручили реквизиты и продукты для празднования Масленицы. Особый интерес у маленьких жителей вызвали хоровод с солнцем, валяние дурака и переодевание на скорость.

Клуб исторической реконструкции «Доброволец» организовал фотозону со скандинавскими шлемами и щитами. Все желающие могли поучаствовать в битве на тренировочных мечах, сделать фото на память с чучелом, кокошниками и петушками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.