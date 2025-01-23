Более 1,5 тонны пластика направлено на переработку в Подмосковье в рамках акции

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами Чеховского кластера в рамках благотворительной акции отправили на переработку более 1,5 тонны «добрых крышечек». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Это порядка 8 куб. м пластика, собранного волонтерами в городских округах Подольск, Чехов, Серпухов, Пущино и Протвино, а также воспитанниками МБОУ СШ № 10 города Чехова и ГБОУ № 2083 Подольска.

Крышечки уже в пути на предприятие по переработке, где они станут сырьем для новых товаров.

Все собранные средства пойдут на поддержку детей с особенностями развития через фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Регоператор на протяжении 6 лет является партнером благотворительной акции и содействует в ее продвижении на территории Московской области. За это время в Чеховском кластере открыт 21 пункт приема «добрых крышечек» и отправлено на благотворительность более 18 тонн пластика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.