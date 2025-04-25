Более 15 площадок для проведения субботника подготовили в Раменском округе

Главной площадкой станет парк «Восьмидорожье» в Раменском, где сбор участников запланирован на 10 утра. Также определены адреса в поселениях, где пройдут локальные субботники. Необходимый инвентарь предоставит администрация округа.

Учитывая большую территорию Раменского округа, в каждом территориальном управлении также определены адреса для проведения локальных субботников. Так, в Вялковском территориальном управлении уборка пройдет в поселке Дубки. В Юго-Западном управлении субботник состоится на улице Пионерская в селе Никоновское напротив храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Жители Кратово смогут принять участие в уборке территории у Кратовского озера. В Чулковском управлении определены две площадки — в поселке Денежниково у памятника героям ВОВ и в поселке имени Тельмана на лыжно-биатлонной базе на Боровском кургане.

Остальные адреса субботников: в Ильинском — улица Московская вблизи дома 25, в Гжели — пешеходные дорожки к ж/д станции, в Софьинском — вдоль дороги к школе в поселке РАОС и у памятника в селе Софьино, в Быково — деревня Апариха, в Троицком — улица Железнодорожная в поселке Родники, в Сафоновском — село Загорново, в Рыболовском — парк Рыболово, в Кузнецовском — улица Первомайская в поселке Дружба, в Ульянинском — общественная территория в индивидуальной жилой застройке и детская площадка в селе Никитское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.