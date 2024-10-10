Более 15 пар Подмосковья поженились в музее-усадьбе «Архангельское»

Более 15 пар Подмосковья выбрали в этом свадебном сезоне усадьбу «Архангельское» для регистрации брака. Подать заявление на заключение брака можно через госуслуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Выездная регистрация в музее-усадьбе Архангельское представляет собой уникальную возможность окунуться в историю и культуру России, ощутить дух старины и насладиться красотой природы. Это место, расположенное в живописном уголке Подмосковья, является настоящим кладом исторических артефактов и архитектурных шедевров.

Посетители, прибывающие на выездную регистрацию в музей-усадьбу Архангельское, сразу погружаются в атмосферу старинного поместья, окруженного ухоженными парками и садами. Здесь каждый уголок пропитан историей, каждый предмет рассказывает свою уникальную историю. Гости могут увидеть древние предметы быта, коллекции картин и скульптур, а также посетить усадебные постройки, воссозданные в оригинальном стиле.

Выездная регистрация в музее-усадьбе Архангельское — это не просто посещение музея, это настоящее путешествие во времени, которое позволяет ощутить себя частью истории и насладиться красотой и умиротворением, которые дарит это уникальное место.

Выбрать локацию для заключения регистрации брака можно на wedding.mosreg.ru

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.