Более 1,5 млн руб штрафов выписали за незаконную торговлю в Подмосковье в 2025 г

В октябре 2025 года в Московской области проведен комплекс мероприятий по пресечению несанкционированной торговли. Совместные рейды сотрудников министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, органов местного самоуправления и правоохранительных структур позволили выявить нарушения в сфере розничной торговли. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Всего в октябре провели 116 проверочных мероприятий, по результатам которых был составлен 191 административный протокол по статье 4.7 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Суммарно с начала года зафиксировано 1 306 нарушений, в 713 случаях осуществлено изъятие товарной продукции. Общая сумма судебных штрафов составила 1,597 млн рублей.

Работа по выявлению несанкционированной торговли продолжается в регулярном режиме. После расширения полномочий органов местного самоуправления в декабре 2024 года эффективность контроля значительно возросла. Применение мер административного воздействия позволяет бороться с нарушениями и поддерживать правопорядок в торговой сфере региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.