Более 1,5 млн куб м свалок на контейнерных площадках Подмосковья убрали в 2024 году

В рамках еженедельного штаба зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов обсудил с главами муниципалитетов работу по ликвидации перенакоплений отходов на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Лидерами по объему устраненных навалов стали городские округа: Пушкинский — 116 тыс. куб. метров; Раменский — 115, 4 тыс. куб. метров; Подольск — 93,7 тыс. куб. метров.

«Ежегодный прирост перенакоплений отходов в Московской области составляет порядка 25%, поэтому требуется отлаженная система их вывоза. С начала года объем ликвидации навалов у КП региона составил более 1,5 млн куб. метров. Сейчас контракт с РО охватывает 70% всего объема свалок; остальные 30% — сторонние возчики, привлекаемые муниципалитетами. Маршрут таких возчиков после подбора отходов практически невозможно отследить, поэтому мы работаем над переходом 100% этой функции под контроль регоператоров», — сказал Владислав Мурашов.

Цель проекта — до 2025 года включить весь объем перенакоплений на КП Подмосковья в рамки действия контракта с регоператорами. Путь отходов при такой системе понятен не только надзорному органу, но и жителям — ТКО попадают на пункты перегрузки, где они взвешиваются и затем отправляются на линии сортировки мусороперерабатывающих комплексов с выделением полезных фракций, пригодных для вторичной переработки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.