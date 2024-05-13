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Более 1,5 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 6 по 12 мая парки Подмосковья посетило более 1,5 млн человек. Более 293 тыс. человек посетило парки 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

За все выходные дни посещаемость составила более 1 млн человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

парк «Пехорка» в Балашихе – 66 тыс. человек;

Центральный парк в округе Пушкинский – 52 тыс. человек;

парк имени Толстого в Химках – 45 тыс. человек;

парк Мира в Мытищах – 44 тыс. человек;

Центральный парк в Лыткарине – 32 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.