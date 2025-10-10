Более 140 земельно-имущественных аукционов прошли в Подмосковье в начале октября

С 22 сентября по 3 октября в Московской области состоялось 145 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в течение двух недель в торгах приняло участие 263 претендента.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Например, в аукционе по аренде земельного участка под ИЖС в г. о. Сергиево-Посадский (город Сергиев Посад, ул. Соколовская) боролось 6 человек, а в аукционе по продаже участка под ИЖС в г. о. Кашира (д. Хитровка) боролось 9 человек.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса проще, чем кажется. Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в Тelegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.