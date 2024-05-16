Более 140 тыс рабочих мест появится в офисных центрах Москвы по горпрограмме

За счет строительства офисных и бизнес-центров по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в столице появится свыше 140 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что благодаря созданию центров деловой активности не только развивается бизнес, но и формируется комфортная городская среда в жилых районах.

«По программе стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, в столице появится 52 многофункциональных деловых объекта», — рассказал Максим Ликсутов.

По его словам, в результате жители столицы смогут найти работу рядом с домом и в шаговой доступности от него получать все необходимые услуги.

Больше всего деловых объектов создадут в ТиНАО. 13 многофункциональных офисных комплексов, которые обеспечат 23 тыс. рабочих мест, построят в поселениях Московский, Кокошкино, Сосенское, Рязановское и Внуковское.

В 5 районах на западе Москвы построят 9 офисных центров. В них работу смогут найти около 18 тыс. человек.

На территории САО возведут 8 деловых объектов, благодаря чему в районах Западное Дегунино, Левобережный, Хорошевский и Аэропорт появится свыше 40 тыс. рабочих мест.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, благодаря строительству офисных и бизнес-центров в ЮЗАО, ЮВАО, ЮАО, СВАО, ВАО и СЗАО появятся более 60 тыс. рабочих мест.

«Реализуя проекты в рамках программы создания МПТ, девелоперы не только получают возможность включить в свой портфель инвестиционно привлекательную коммерческую недвижимость, но и получить льготу при строительстве жилья», — уточнил Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил проект возведения административно-делового центра в районе Кунцево по программе стимулирования создания МПТ.

Программу стимулирования создания мест приложения труда реализуют с 2020 года. Она уже охватила почти все районы Москвы. Правительство города заключило с инвесторами свыше 90 соглашений на строительство более 4,5 млн кв. м недвижимости — учреждений спорта, культуры, образования, торговых и офисных объектов, логистических комплексов и промпредприятий.

Всего в развитие Москвы и создание МПТ привлекут более 1,4 трлн рублей. Это позволит создать свыше 210 тыс. новых рабочих мест почти во всех отраслях городской экономики.

Застройщики могут отправить заявку на участие в программе через онлайн-сервис на Инвестпортале Москвы.