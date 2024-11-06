Более 140 школьников приняли участие в фестивале медиа в Балашихе

В Балашихе прошел фестиваль медиа, собравший более 140 участников. Мероприятие провели в рамках Балашихинской школьной лиги в гимназии № 1 им. героя России А. В. Баландина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Фестиваль объединил несколько направлений медиа: дизайн, фотографию, ТВ-журналистику и копирайтинг. Для каждой команды организаторы провели образовательные сессии. Работали фотозона, переносная ТВ-студия телеканала «360.ru Балашиха» и информагентства «Большая Балашиха». Ребята попробовали себя в кадре и узнали, как делаются городские печатные издания и другие медиа.

Атмосферу в зале задавал профессиональный диджей.

Участников Медиа-феста поприветствовал глава Балашихи Сергей Юров. Он поблагодарил ребят за активность и пожелал удачи.

«Хочу поздравить вас с тем, что уже сегодня вы приобщились к большой семье Балашихинской школьной лиги. Уверен, что у нашей лиги большое будущее! Огромное количество ваших сверстников, одноклассников, друзей имеют возможность проявить себя в самых разных дисциплинах, видах спорта и творческих мероприятиях. Вы уже сегодня работаете, освещаете мероприятия лиги и события ваших школ в социальных сетях. Огромное вам спасибо за это! Хочу пожелать всем хорошего дня и только вперед!», — сказал Сергей Юров.

Участие в фестивале приняли 36 команд БШЛ-медиа из разных школ и гимназий округа. Юные журналисты получили именные пресс-карты и новое домашнее задание — закрепить знания на практике и сделать репортаж с фестиваля.

БШЛ-медиа — это конкурс для амбициозных ребят, которые открыты для новых вызовов и опыта и готовы заявить о себе! Его участников ждёт погружение в мир спорта и журналистики вместе с ведущими представителями профессии. Команды посещают мастер-классы, берут интервью, готовят репортажи, за которые получают вознаграждение — медиакойны.

По итогу конкурса учащиеся школ и гимназий города научатся снимать информационные ролики и портреты героев, вести блог, фотографировать и писать впечатляющие тексты.

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