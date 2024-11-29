Более 140 брошенных автомобилей вывезли на спецстоянку в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы с начала года на специализированную автостоянку вывезли более 140 брошенных автомобилей, создающих помехи для обеспечения пожарной безопасности, мешающие уборке улиц, сообщили в пресс-службе местной администрации.

С начала года на специализированную стоянку эвакуировано 142 автомобиля. За прошедшие 2 недели вывоз бесхозяйных транспортных средств осуществлялся в Люберцах с Октябрьского пр-та, д. 145 и д. 352Б, ул. Наташинской, д. 29Б, ул. Камова, д. 1 к.1; в п. Томилино с ул. Гаршина, д. 9А.

Работы по вывозу бесхозяйных транспортных средств проводятся по обращениям жителей и после проведения всех необходимых мероприятий с размещением уведомления для собственников о сроках перемещения своих автомобилей на предназначенное для хранения место и приведении автомобилей в надлежащее состояние, которое не исполняется.

Бесхозяйные автомобили, расположенные на автомобильных дорогах, общественных и дворовых территориях создают помехи для обеспечения пожарной безопасности, мешают уборке улиц, а также могут привлечь к себе внимание злоумышленников.

Сообщить о местонахождении брошенных автомобилей можно по телефону: 8 (498) 732-80-08 (доб. 206, доб.225), или отправить сообщение на электронную почту:admluberdor@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.