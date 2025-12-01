Более 14 тыс школьников Подмосковья познакомились с нейросетями на «Уроке цифры»

За первую неделю нового «Урока цифры» от Яндекса уже зафиксировано свыше 14 тысяч прохождений. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Урок подготовлен на тему «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». На нем участники узнают, как появились и развиваются нейросети, как работают ИИ-ассистенты — от первых языковых моделей и до мультимодальных систем, почему важно уметь пользоваться нейросетями безопасно и какие правила цифровой гигиены следует соблюдать.

Кроме того, ребятам расскажут, что такое дипфейки, как определять цифровые подделки и способы защиты от возможных угроз.

Пройти задания можно самостоятельно дома или на занятиях в школе. Тренажер доступен онлайн до 14 декабря на платформе «Урока цифры».

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.