Более 1,4 млн онлайн-услуг оказало отделение СФР в Подмосковье с начала года

14 июля отмечается день образования Социального фонда России. Ежедневно специалисты отделения СФР по Москве и Московской области оформляют меры соцподдержки и выплаты семьям с детьми, пенсионерам, людям с инвалидностью, участникам СВО и их близким. С начала 2025 года отделение СФР оказало жителям региона более 1,4 млн услуг в электронном виде, сообщает пресс-служба фонда.

Сегодня жители Москвы и Московской области могут получать государственные услуги регионального отделения Соцфонда в электронном виде, используя более 100 сервисов. Все они доступны на портале госуслуг.

Так, например, семьи с детьми через личный кабинет могут подать заявления на детские пособия, распорядиться материнским капиталом или узнать размер его остатка. Работающие жители Московского региона могут получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета, сведения о трудовой деятельности и сформированных пенсионных правах. У граждан пенсионного возраста есть возможность удаленно выбрать способ получения пенсии и социальных выплат от отделения Соцфонда, узнать о виде пенсии и ее размере. Для людей с инвалидностью доступны сервисы по оформлению электронного сертификата на технические средства реабилитации, компенсации стоимости полиса ОСАГО, по выбору формы предоставления набора социальных услуг (НСУ) и другие услуги.

Для жителей Москвы и Подмосковья, которым привычнее получать услуги лично, на территории региона продолжают работать 107 офисов клиентских служб отделения Социального фонда. Кроме того, установлен дополнительный день приема — каждая последняя суббота месяца.

«Одним из приоритетов в работе отделения СФР по Москве и Московской области является простота и удобство получения услуг. Мы продолжаем внедрять цифровые технологии при предоставлении мер соцподдержки различным категориям граждан. Не выходя из дома можно оформить пособия на детей, социальные выплаты, пенсии. С начала года отделение Соцфонда оказало жителям региона более 1,4 млн услуг в электронном виде. При этом многие из них предоставляются в проактивном режиме. Например, сегодня родителям не нужно никуда обращаться, чтобы оформить материнский капитал. Сертификат направляется автоматически на основании сведений о рождении ребенка из ЗАГС», — подчеркнул заместитель управляющего отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Для полного доступа к услугам в электронном виде требуется регистрация в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтвержденная учетная запись. Подтвердить ее можно в любой клиентской службе регионального отделения СФР или в МФЦ.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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