Более 1,4 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 9 по 15 декабря парки Подмосковья посетило всего 1,4 млн человек, что на 294 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу. Более 255 тыс. человек побывало в парках 14 декабря. За все выходные дни посещаемость составила более 489 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 182,2 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 46 тыс. человек;

Пушкинский, Центральный парк — 42 тыс. человек;

Истра, Фабричный — 35 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 33 тыс. человек;

Химки, Толстого — 24 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 9 по 15 декабря составила более 5,37 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.