Более 135 тыс заявок на присвоение адреса подано на портале Подмосковья

В Подмосковье за 9 месяцев 2025 года присвоено свыше 135 тысяч новых адресов объектам недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений выросло более чем на 2 тысячи, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Присвоение адреса — одна из самых популярных государственных услуг, которые курирует Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. За ней обращаются как жители региона, так и юридические лица — застройщики, инвесторы, производственные компании.

Лидерами по числу присвоенных адресов являются муниципальные округа Раменский (9,7 тыс. обращений), Истра (9,2 тыс.), городские округа Домодедово (9 тыс.), Солнечногорск (7 тыс.), Чехов (7 тыс.).

Адрес может быть присвоен земельному участку, зданиям, строениям и сооружениям, в том числе строительство которых не завершено, помещениям и даже машино-местам. Обратиться за услугой может собственник недвижимости или его доверенное лицо. В случае, если адрес присваивается объекту взамен прежнего, старый адрес аннулируется автоматически.

Получить адрес можно онлайн через региональный портал госуслуг Московской области. Услуга предоставляется бесплатно в течение 6 дней. Результат направляется в личный кабинет заявителю и вносится в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС), из которой передается в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.