Более 1300 человек написали «Диктант Победы» в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск жители присоединились к международной исторической акции «Диктант Победы». Ее организовали на более чем 20 площадках, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одной площадок в округе стала Мастерская управления «Сенеж», где участниками диктанта стали глава муниципалитета Константин Михальков, заместители главы, депутаты, участники и ветераны специальной военной операции со своими семьями, представители духовенства, актив и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», кадеты, волонтеры и школьники.

В этом году в вопросы были включены темы, связанные с Годом Защитника Отечества, ключевыми событиями и героями Великой Отечественной войны, а также вопросы, связанные с современными событиями в зоне СВО и исторические подвигами воинов Красной Армии в Донбассе и Новороссии. За 45 минут всем желающим предстояло ответить на 25 вопросов.

«„Диктант Победы“ — очень важная, правильная акция. У нас сегодня она проходит под лозунгом „Успех в единстве поколений“. Это не столько способ проверить свои знания, сколько необходимость встать на защиту исторической правды и не дать никому забыть о тех страшных событиях. И эту память мы должны передать в непоколебимом виде нашему следующему поколению, ради которого сегодня наши ребята сражаются в зоне СВО», — отметил глава городского округа Солнечногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков.

Всего на более чем 20 очных площадках участие в акции приняли более 1300 жителей городского округа Солнечногорск. К написанию диктанта присоединились участники и ветераны СВО со своими семьями.

«Я считаю, что каждый человек не должен забывать то, что было во время Великой Отечественной войны. А „Диктант Победы“ позволяет проверить то, как ты знаешь свою историю. Мы должны не позволить переписать ее или как-то исказить. Помочь в этом может только преемственность поколений. Нужно проводить больше патриотических уроков и встреч школьников с ветеранами. Ведь если историю забудут наши дети, то забудут и все последующие поколения», — отметил участник СВО, житель городского округа Солнечногорск Дмитрий Сергунов.

Еще одной уникальной площадкой в округе стала территория храма Георгия Победоносца в поселке Голубое. Как отметили организаторы, Святой Георгий Победоносец считается покровителем воинов и всех, кто подвергается опасности, и именно поэтому так важен символизм данного места.

Инициатором проведения акции выступает партия «Единая Россия». В этом году «Диктант Победы» прошёл уже в седьмой раз. Ежегодно количество его участников увеличивается.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.