Более 130 тыс жителей Подмосковья приняли участие в акции «Покорми птиц»

«Покорми птиц» — это одна из любимейших акций среди жителей Подмосковья. С 2018 года ее горячо поддерживают наши неравнодушные жители. За эти годы она стала не только важным фактором в поддержании популяций зимующих птиц, но и эффективным инструментом экологического образования, а также площадкой для развития волонтерских инициатив в области экологии. Их искренняя вовлеченность в заботу о пернатых согревает даже в самые холодные зимние дни», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Всего в рамках акции было установлено 19 417 кормушки. Самый активный вклад внесли жители городского округа Щелково, где 12 016 участников развесили 1 708 кормушек. Не менее активно проявили себя и жители Ленинского городского округа: 9 080 человек совместными усилиями изготовили и установили 1 293 кормушки. На третьем месте — Павлово-Посадский городской округ, где 8 247 человек позаботились о пернатых, установив 1 025 кормушек. Не менее активно проявили себя участники акции из городских округов: Химки, Серпухов, Красногорск, Домодедово, Орехово-Зуевский, Люберцы.

Акция, проходившая во всех городских округах Подмосковья, включала в себя не только изготовление и развешивание кормушек, но и проведение образовательных мероприятий, конкурсов и мастер-классов, посвященных заботе о птицах.

За период с 2023–2024 год, в акции приняли участие 185 тысяч человек, повесив более 36 тысяч кормушек.

«Министерство экологии и природопользования Московской области благодарит всех участников акции «Покорми птиц» за неравнодушие и личный неоценимый вклад», — заключил Бида.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.