Более 130 тыс заявок на присвоение адреса подано на портале Подмосковья в 2025 г

С начала года онлайн-услугой по присвоению и аннулированию адреса объекту адресации на портале госуслуг Московской области воспользовались более 130 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Объектами адресации являются земельные участки, здания (строения), сооружения (в том числе те, строительство которых не завершено), помещения, являющиеся частью объекта капитального строительства, машино-места.

Услуга «Присвоение адреса» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости», а также в мобильном приложении Добродел. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а после заполнить онлайн-форму. Перед подачей заявки следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке. Присвоенный решением уполномоченного органа адрес вносится в Государственный адресный реестр.

Подать заявление на аннулирование адреса можно в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса, а также при отказе в осуществлении кадастрового учета.

Услуга предоставляется бесплатно. Ответ поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.