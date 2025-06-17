сегодня в 19:49

Более 130 одаренных детей Можайска наградили за успехи в учебе, спорте и искусстве

На сцене Можайского культурно-досугового центра приветствовали лучших из лучших, самых замечательных и одаренных детей — обучающихся общеобразовательных организаций округа, проявивших особые способности в учебной, научно-исследовательской деятельности и добившихся высоких результатов за текущий учебный год в интеллектуальной, спортивной деятельности, в культуре и искусстве. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Юных жителей поздравили и пожелали успехов глава Можайского округа Денис Мордвинцев, зампредседателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова и депутаты Совета депутатов округа Карина Черевань и Анастасия Шумакова.

Глава округа Денис Мордвинцев выразил благодарность родителям за воспитание детей, а также пожелал, чтобы в будущем знания юных можайцев принесли большую пользу не только Подмосковью, но и всей России.

Подарком для юных талантов стали творческие поздравления от песенных и танцевальных коллективов Можайского КДЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.