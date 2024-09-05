Более 130 объектов украсят архитектурно-художественной подсветкой в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что около 130 городских объектов планируют украсить архитектурно-художественной подсветкой, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Она появится в том числе на Живописном мосту, храме Преподобного Сергия Радонежского в Бусинове, Мемориальном музее-квартире Г. М. Кржижановского и других зданиях.

Также подсветку установят на 29 домах и строениях на крупнейших московских магистралях. Светодиодами и другими элементами украсят ряд домов, которые расположены на улицах, включенных в программу комплексного благоустройства.

Уже сейчас 360 элементов подсветки установлены на храмовом комплексе в Архангельском переулке. На здании Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте галогеновые светильники заменили на 2,2 тыс. светодиодов бирюзового и сиреневого цветов. Они энергоэффективные.

Собянин напомнил, что российская столица включена в пятерку наиболее освещенных городов мира. За последние 13 лет количество объектов, на которых установили подсветку, выросло в 4 раза.

Ранее подсветкой в Москве украсили станции и перегоны Сокольнической линии метро. Также их отметили с помощью логотипа столичной подземки — буквы «М».