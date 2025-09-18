сегодня в 18:02

Более 130 молодых деревьев и кустарников высадят в Королеве в рамках акции

Традиционная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Московской области с начала сентября. Присоединился к ней и Королев. В рамках акции на 17 общественных пространствах и во дворах жилых домов Королева высадят более 130 саженцев деревьев и кустарников — сосны, липы, рябины, яблони, клены, ясени, сирени, гортензии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Центральной площадкой акции станет территория Нижнего Комитетского леса. Здесь 20 сентября специалисты вместе с жителями высадят молодые сосны. В озеленении могут принять участие все желающие — необходимый инвентарь помощникам выдадут на месте.

Наукоград Королев ежегодно становится участником областных и всероссийских экологических акций. С 2016 года в рамках таких акций на городских территориях высажено около 30 тыс. деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.