Более 13 тысяч ступинцев перешли на электронный платежный документ

С начала этого года по городскому округу Ступино переход на электронный платежный документ осуществлен по 13853 лицевым счетам, сообщили в местной администрации.

С 2017 года ООО «МосОблЕИРЦ» предоставляет возможность дистанционной оплаты коммунальных счетов, что позволяет потребителям отказаться от бумажной квитанции.

К преимуществам «электронной платежки» можно отнести следующее:

-электронный ЕПД — точная копия бумажного — содержит единую информацию и имеет такую же юридическую силу;

-управление своим лицевым счетом за ЖКУ со смартфона;

-коммунальный «Кэшбэк» 1% при оплате картой МИР;

-становится доступен на несколько дней раньше, чем бумажный аналог, электронный единый платежный документ не потеряется и всегда будет находиться в личном кабинете и на почте клиента;

-подписка на электронный формат документа заботится об окружающей среде (сохраняет 7 Га леса ежегодно);

-приходит по электронной почте;

Подписку на электронный счёт можно оформить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», на портале Госуслуг Московской области, с помощью QR-кода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.



