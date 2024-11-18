сегодня в 12:19

1,3 тыс звонков обработали операторы системы-112 в Рузском округе за неделю

С 11 по 17 ноября операторы системы-112 Рузского городского округа отработали 1 343 звонка. В ЕДДС поступило 47 звонков от граждан (вопросы отсутствия уличного освещения, предоставление справочной информации и другое). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В их числе вызовы, требующие реагирования, — 665: пожарная служба — 14; служба полиции и Госавтоинспекции — 116; служба скорой медицинской помощи — 416; центр мемориальных услуг — 9; аварийная газовая служба — 78, направленные в соседние районы — 32 звонка. Вызовы, не требующие реагирования — 678 (хулиганские, автодозвон, справочные, детская шалость, бессимочные и прочие).



Зарегистрированы 27 отключений коммунальных услуг (отсутствие водоснабжения, плановые работы), 14 — электричества.

Всего операторы системы-112 и диспетчеры ЕДДС Рузского городского округа отработали 1 390 звонков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.