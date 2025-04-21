Более 1,3 тыс жителей Подмосковья участвуют в Экоиграх

В Московской области продолжается первый этап Экологических игр 2025. С каждым днем количество участников продолжает увеличиваться. На сегодняшний день к соревнованиям присоединились 1 375 жителей Подмосковья, которые активно участвуют в экодеятельности и вносят вклад в защиту окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Что ждет участников игры на 4-й неделе

С 21 по 27 апреля необходимо принять участие в субботнике в своем городском округе. В ходе уборки сделайте четкое фото упаковки (бутылки, банки и т. д.), лежащей на земле, затем — этой же упаковки в вашем мешке для отходов. Фотографии должны быть сделаны на улице — в парке или лесу. Экойны начисляются только за соответствующие требованиям акции снимки.

Каждый участник накапливает бонусы за выполненные задания. Чем больше бонусов начислено, тем выше шансы на получение призов в финале игры.

Промежуточные результаты будут подводиться каждые 5 недель, а итоги первого этапа станут известны в начале мая.

Экологические игры продлятся до 21 сентября. У каждого жителя Подмосковья есть возможность присоединиться на любом этапе.

Чтобы стать участником игры, нужно перейти на официальный сайт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.