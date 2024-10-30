1,3 тыс заявлений на получение статуса многодетной семьи подали в Подмосковье за неделю

На прошедшей неделе в Московской области услугой для присвоения статуса многодетной семьи воспользовались более 1,3 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Соцподдержка».

Чтобы подать заявление, следует авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить онлайн-форму. Оформить заявление поможет умный сервис, который автоматически проанализирует данные о детях и предоставит информацию пользователю. Затем заявителю нужно будет проверить сведения и направить заявку на рассмотрение.

Ведомство рассмотрит заявление в течение 7 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.