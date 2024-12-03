Более 1,3 тыс торговых объектов вдоль вылетных магистралей привели в порядок в 2024 году

В Подмосковье завершается выполнение плана по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных вдоль вылетных магистралей и центральных улиц. На конец ноября план в регионе завершен на 92%, это 1 314 объектов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«943 объектов были приведены в соответствие, так как фасады, возведенные несколько лет назад, и их внешний облик требовали обновления. 309 объектов демонтированы — они были размещены незаконно, по 52 предприятиям запланировано рассмотрение дел в суде, еще 10 были закрыты», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Работа по приведению объектов торговли и услуг к единому стандарту проводится по всему региону. 27 городских округов полностью завершили выполнение плана. Например, в Балашихе приведено в соответствие 106 локаций, в Орехово-Зуевском округе — 34 объекта, в Сергиево-Посадском — 29. Специалисты уточнили, что самовольно установленные постройки, деятельность в которых осуществляется нелегально, подлежат демонтажу. При нарушениях архитектурного облика предпринимателям дается определенный срок на их устранение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — заявил Воробьев.