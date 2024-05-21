Более 13 тыс школьников Подмосковья сдали ОГЭ по иностранным языкам

В Московской области стартовал основной период проведения ОГЭ. Свыше 13 тыс. девятиклассников уже сдали экзамен по иностранным языкам, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Экзамен включает задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике, а также написание письма. Минимальный балл, необходимый для удовлетворительной оценки — 29. Всего за работу можно получить 68 баллов. А уже завтра, 22 мая, девятиклассникам предстоит устная часть экзамена.

Продолжительность письменной части составила 2 часа, а устная займет 15 минут.

Для сдачи экзамена открыто 197 пунктов по всей области. За ходом проведения ОГЭ наблюдают 520 аккредитованных общественных наблюдателей.

Результаты ОГЭ станут известны не позднее 5 июня. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах. Для участников аттестации, которые не смогли посетить экзамен по уважительной причине, предусмотрен резервный день — 25 июня.

Всего более 93 тыс. девятиклассников Подмосковья примут участие в экзаменационной кампании в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.