Более 13 тыс пятиклассников Подмосковья прошли диагностику по математике 10 февраля

Более 13 тысяч учеников пятых классов из Подмосковья 10 февраля приняли участие в региональной диагностической работе по математике в компьютерном формате, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Диагностическая работа по математике прошла для пятиклассников, изучающих предмет на углубленном уровне. Проверка проводилась с помощью государственной информационной системы «ЕАИС ОКО», которая также используется для независимой экспертизы заданий.

Участникам было предложено выполнить восемь заданий разной сложности, охватывающих темы вычисления значений числовых выражений, периметра треугольника, объема куба, действий с именованными величинами и признаков делимости. На выполнение работы отводилось 45 минут.

Максимальный балл за работу составляет 10, успешным считается результат от 4 баллов. Итоги диагностики станут известны не позднее 24 февраля.

Это уже вторая подобная работа для пятиклассников в текущем учебном году. По результатам диагностики ученики и родители смогут оценить прогресс и выбрать дальнейшую образовательную траекторию. Также на основе итогов рекомендовано организовать адресную поддержку школьникам и повысить квалификацию педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.