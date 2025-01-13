Более 13 тыс онлайн-заявлений на выплату к юбилею брака подали в Подмосковье

За прошедший год электронной услугой «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 13 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Поддержка пожилых людей». Получить выплату могут супружеские пары, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Подать заявление могут как сами юбиляры, так и их представители в течение года с даты юбилея. В онлайн-форме заявления потребуется указать реквизиты, на которые поступят деньги.

Выплата не зависит от уровня дохода семьи. К последующим юбилеям она будет назначаться в беззаявительном порядке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.