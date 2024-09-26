Более 1,3 млн человек посетили парки Домодедова за лето

За три летних месяца парки Домодедова посетили 1,3 млн человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Помимо скверов, губернаторской карусели и скейт-парков ежедневно для посетителей открыты три парка — «Елочки», «Взлет» и «Константиновский», а также два лесопарка — «Городской лес» и «Гальчино».

Уже сейчас команда парков начала подготовку к новому зимнему сезону, который стартует с 1 ноября. Традиционно в парке «Елочки» будет работать бесплатный каток с искусственным льдом, во «Взлете» — каток с натуральным льдом и лыжная трасса по маршруту велодорожек, в «Городском лесу» — тюбинговая трасса и лыжная трасса с освещением, в «Константиновском» и «Гальчино» — тюбинговые горки, а также заработают различные зимние аттракционы.

«В зимнем сезоне сохранятся все действующие льготы при посещении аттракционов и пунктов проката для детей участников СВО, многодетных семей и детей-инвалидов всех групп», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, важно строить то, что житель ожидает от тебя.

«Поэтому парки мы строим, действительно, их сейчас 184, и дальше большая программа», — добавил Воробьев.